Dim Medya A.Ş. sponsorluğunda: Dünya sorunlarına çözüm arayacaklar

Alanya Model Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı, Dim Medya A.Ş. sponsorluğunda Bil Alanya Koleji’nde Cumartesi saat 09.00’da başlayacak

Dim Medya A.Ş. sponsorluğunda: Dünya sorunlarına çözüm arayacaklar
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TÜRKİYE'DE 4 senedir MUNCL ve Uskudar MUN konferanslarını düzenleyen ekibin katkısıyla Alanya’da 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde 200 kişinin katılımıyla Alanya Model Birleşmiş Milletler Konferansı Alanya Bil Koleji’nin ev sahipliğinde, Dim Medya A.Ş. medya sponsorluğu ile düzenlenecek. 15-21 yaş arası gençlerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak bir ülkeyi temsilen katıldığı, dünya sorunlarına İngilizce çözüm aradığı organizasyona tüm Alanyalılar davet edildi. Organizasyona ilişkin detaylı bilgi için www.alanyamun.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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