Dim Medya A.Ş. sponsorluğunda Alanya'da bir ilk

Alanya'da bir ilk için geri sayım başladı. Alanya Model Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı, Dim Medya A.Ş. sponsorluğunda gerçekleşecek

Dim Medya A.Ş. sponsorluğunda Alanya'da bir ilk
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TÜRKİYE'DE 4 senedir MUNCL ve Uskudar MUN konferanslarını düzenleyen ekibin katkısıyla Alanya’da 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde 200 kişinin katılımıyla Alanya Model Birleşmiş Milletler Konferansı Alanya Bil Koleji’nin ev sahipliğinde, Dim Medya A.Ş. medya sponsorluğu ile düzenlenecek. 15-21 yaş arası gençlerin Birleşmiş Milletler delegesi olarak bir ülkeyi temsilen katıldığı, dünya sorunlarına İngilizce çözüm aradığı organizasyona tüm Alanyalılar davet edildi. 

Organizasyona ilişkin detaylı bilgi için www.alanyamun.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 

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