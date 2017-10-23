Dim Medya A.Ş. Alanya'ya damga vuran isimleri unutmadı

HAFTASONU gerçekleşen Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreninin yankıları sürüyor. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya'nın son 50 yılına damga vuran isimleri de unutmadı.

Dim, Yeni Alanya'nın 50'nci yılı anısına Alanya'nın son 50 yılında yapmış oldukları hizmetler anısına başta Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi sundu. Alanya dostu Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ve borç batağında aldığı takımı Süper Lig'e taşıyan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na da teşekkür plaketleri sunuldu. Alanya'nın son 50 yılına damga vuran isimler arasında, uzun yıllar Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı olarak görev yapan, bu sürede Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı, UCI (Dünya Bisiklet Birliği) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Emin Müftüoğlu da vardı. Görevi sırasında Alanya'nın tanıtımına büyük katkılar sağlayan Müftüoğlu'na, Yeni Alanya'nın teşekkür plaketi Bakan Çavuşoğlu tarafından sunuldu. Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner de Alanya'ya ciddi katkılar sunan bir isim olarak Yeni Alanya tarafından unutulmadı. Halen TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi olarak görev yapan, turizmin gelişmesine yönelik tüm faaliyetlerinde ilk sıralara Alanya'yı da koyan Baraner'in teşekkür plaketini de Bakan Çavuşoğlu verdi.

Dim Medya Center inovasyonuna katkı sunan Yel Mimarlık, Celil Mobilya, Işık Aliminyum, Özlü Soğutma, Altaş Beton, Kamburoğlu Ticaret, ALBİMO Mobilya, Mertler Elektrik ve Bozkent İnşaat yetkililerine de teşekkür plaketlerini Bakan Çavuşoğlu verdi.

