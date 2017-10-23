Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
153.378
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9106
EURO
4.3624
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
banner468

Dim Medya A.Ş. Alanya'ya damga vuran isimleri unutmadı

Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreninde Alanya'nın son 50 yılına damga vuran isimler unutulmadı

Dim Medya A.Ş. Alanya'ya damga vuran isimleri unutmadı

Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreninde Alanya'nın son 50 yılına damga vuran isimler unutulmadı

23 Ekim 2017 Pazartesi 22:42
Dim Medya A.Ş. Alanya'ya damga vuran isimleri unutmadı
İlgili Galeriye Git
banner404

HAFTASONU gerçekleşen Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreninin yankıları sürüyor. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya'nın son 50 yılına damga vuran isimleri de unutmadı.
Dim, Yeni Alanya'nın 50'nci yılı anısına Alanya'nın son 50 yılında yapmış oldukları hizmetler anısına başta Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi sundu. Alanya dostu Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ve borç batağında aldığı takımı Süper Lig'e taşıyan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na da teşekkür plaketleri sunuldu. Alanya'nın son 50 yılına damga vuran isimler arasında, uzun yıllar Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı olarak görev yapan, bu sürede Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı, UCI (Dünya Bisiklet Birliği) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Emin Müftüoğlu da vardı. Görevi sırasında Alanya'nın tanıtımına büyük katkılar sağlayan Müftüoğlu'na, Yeni Alanya'nın teşekkür plaketi Bakan Çavuşoğlu tarafından sunuldu. Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner de Alanya'ya ciddi katkılar sunan bir isim olarak Yeni Alanya tarafından unutulmadı. Halen TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi olarak görev yapan, turizmin gelişmesine yönelik tüm faaliyetlerinde ilk sıralara Alanya'yı da koyan Baraner'in teşekkür plaketini de Bakan Çavuşoğlu verdi.   
Dim Medya Center inovasyonuna katkı sunan Yel Mimarlık, Celil Mobilya, Işık Aliminyum, Özlü Soğutma, Altaş Beton, Kamburoğlu Ticaret, ALBİMO Mobilya, Mertler Elektrik ve Bozkent İnşaat yetkililerine de teşekkür plaketlerini Bakan Çavuşoğlu verdi. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 23.10.2017 22:47
Anahtar Kelimeler:
AlanyaDim TvDim MedyaYENİ Alanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan moral ziyareti
Bakan Çavuşoğlu'ndan moral ziyareti
Komşuda köpek dehşeti
Komşuda köpek dehşeti
Mehmet Ali Dim'den 'Denizolgun' kitabı
Mehmet Ali Dim'den 'Denizolgun' kitabı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim