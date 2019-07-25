Dim Medya ailesi umut oldu

ALANYA halkının sesi Dim Medya, Şebnem Köseoğlu için Kızılay Kan Bağışı Çadırı’ndaydı. Şebnem ve Şebnem gibi ilik bekleyen binlerce insan için başlayan toplumsal dayanışma örneğinin Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim önderliğinde fitilini ateşleyen Dim Medya ailesi, bugün tam kadro Atatürk Anıtı’na giderek kök hücre bağışçısı oldu.

DETAYLAR DİM TV ANA HABER’DE

Dim Medya ailesi Şebnem için iyi dileklerini Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile iletirken, haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 17:12