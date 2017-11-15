Dim KKTC Cumhuriyet Resepsiyonu'ndaydı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, TGF Başkanlar Konseyi Toplantısı için gittikleri Lefkoşa'da KKTC’nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 34. kuruluş yıldönümü törenlerini TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, duayen gazeteci-yazar Yavuz Donat, Kıbrıs Genç TV sahibi Ertan Birinci ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan'la birlikte izledi. Dim, coşkulu törenin ardından "KKTC'de ana vatana nispet yaparcasına, hala daha çok coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılıyor" dedi.

Donat ve Dim, akşam ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşinin ev sahipliğindeki KKTC Cumhuriyet Resepsiyonu’na katıldılar. Donat ve Dim, resepsiyonda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'la da bir araya geldiler.