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Dim KKTC Cumhuriyet Resepsiyonu'ndaydı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı'nın düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Alanya'yı temsil etti 

Dim KKTC Cumhuriyet Resepsiyonu'ndaydı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, KKTC'nin 34. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı'nın düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Alanya'yı temsil etti 

15 Kasım 2017 Çarşamba 21:16
Dim KKTC Cumhuriyet Resepsiyonu'ndaydı
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, TGF Başkanlar Konseyi Toplantısı için gittikleri Lefkoşa'da KKTC’nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 34. kuruluş yıldönümü törenlerini TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, duayen gazeteci-yazar Yavuz Donat, Kıbrıs Genç TV sahibi Ertan Birinci ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı İbrahim Erdoğan'la birlikte izledi. Dim, coşkulu törenin ardından "KKTC'de ana vatana nispet yaparcasına, hala daha çok coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılıyor" dedi. 
Donat ve Dim, akşam ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşinin ev sahipliğindeki KKTC Cumhuriyet Resepsiyonu’na katıldılar. Donat ve Dim, resepsiyonda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'la da bir araya geldiler.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 21:23
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YILDÖNÜMÜKKTCAGC Başkanı Mehmet Ali DimTGF Genel Başkan Vekili
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