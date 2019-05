Dim'in sorusunu Fox TV'de yanıtladı: ‘Tropikal bitkiler çıkış noktası olabilir’ 

Ceren ŞAHİN

TARIM Yazarı Ali Ekber Yıldırım, dün Fox TV’de yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in canlı yayın konuğu oldu. Yıldırım canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in tropikal meyve üretimine ilişkin sorularını yanıtladı. “Üreten Türkiye İçin” sloganıyla gerçekleştirilen programda Küçükkaya, Dim’in “Tropik meyve ve sebze için devletin herhangi bir teşviki yok ama bugün Alanya, Gazipaşa ve Anamur ekseninde üreticilerin çoğunluğu muz ve avokado üretiyor. Mango deneme aşamasında, her yıl milyonlarca dolar ithalata para ödenen bu konuda devlet nasıl bir rol üstlenebilir?” sorusunu Yıldırım’a yöneltti.

“Türkiye için tropikal meyveler dışında her şey yetişiyor deniyordu" diyen Yıldırım, “Bugün Türkiye’de artık her şey yetişmeye başladı. Çiftçi artık üretim yapmak, para kazanmak istiyor. Bunun için de farklı arayışlara giriyor. Çiftçi serada muz yetiştiriyor. Tropikal meyveler yeni gündeme geldi. Üretici bu ürünleri neden tercih ediyor? Bu ürünler aynı zamanda ihraç ürünü. Üretici mango yetiştirip sadece Türkiye’de satmayacak. AB’ye yılda 600 bin ton mango ihraç ediyor. ‘Ben bunu yetiştirirsem Avrupa’ya satarım, fiyatı da çok uygun’ diyor üretici. Dolayısıyla çiftçi para kazanmak için bu tür girişimlere giriyor. Burada devletin bir takım destekler vermesi ve bunun planlanması gerekiyor. Bakın bazı ürünler moda olur, herkes o ürüne yönelmeye başlar. Altyapısı yoksa, pazarı yoksa, devlet planlayamamışsa mutlaka orada da bir sıkıntı çıkıyor. Bu tropikal meyveler Türkiye için bir çıkış yolu olabilir. Burada ne kadar üretim yapılacağının belirlenmesi gerek, ihracatın mutlaka desteklenmesi gerek. Ayrıca fidan ve üretim desteği verilebilir” dedi.

ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, devletin avokado üretimine sözde destek verdiğini belirterek “Devlet kanadına sorarsanız tropikal bitkilerin üretimine destek veriyor ancak üretici kanadına baktığımızda destek alabilen kimse yok. Devlet sertifikalı avokado fidanı alan üreticiye dönüm başına 400 TL destek vereceğini açıklıyor ancak Alanya’da sertifikalı fidan satın alacak bir yer yok. Muzu saymazsanız bana göre mango, avokado ve ejder meyvesi tropikal bitkilerdir ve bu ürünler için devletin verdiği tam anlamıyla bir destek yok. Tropikal bitki üretim alanı sınırlı, bu nedenle uzun vadede sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak devletin gerek tropikal bitkileri, gerekse diğer ürünleri destekleyecek bir tarım politikası geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün hububat deposu denilen Türkiye yurtdışından nohut ithal eder hale geldi” dedi.

‘227 ÜRETİCİYE MANGO FİDESİ DAĞITTIK’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tropikal ürünlerin desteklenmesi için literatüre girmesi gerektiğini belirterek “Şu an sadece gojibery literatürde var. Muz, avokado gibi yarı tropikal ürünleri saymıyoruz tabi. Devlet desteği kapsamında süspansiyonlu krediler yüzde 5’den yüzde 8’e çıkarıldı. Patayanın, mangonun üretimi yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz gün 227 üreticiye irili ufaklı mango fidesi dağıttık. Sertifikalı bahçe kuranlar bir defaya mahsus destek alabiliyorlar” diye konuştu. Göktepe, Alanya’ya tropikal ürünleri sergileyebilecekleri bir sera kurmayı planladıklarını da söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 00:38