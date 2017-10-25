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Dim'in imza gününe yoğun ilgi

Mehmet Ali Dim, yakın dostu merhum Arif Ahmet Denizolgun'un hiç bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabı 'Adanmış Bir Ömür'ü  kitabının imza gününde okuyucuları ile buluştu.

Dim'in imza gününe yoğun ilgi

Mehmet Ali Dim, yakın dostu merhum Arif Ahmet Denizolgun'un hiç bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabı 'Adanmış Bir Ömür'ü  kitabının imza gününde okuyucuları ile buluştu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:30
Dim'in imza gününe yoğun ilgi
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in kaleme aldığı kitap, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri kapsamında kısa sürede yankı yaratan 'Adanmış Bir Ömür'ün imza günü düzenledi. 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen imza gününde kitaba ilgi bir hayli yoğundu.

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Son Güncelleme: 25.10.2017 16:51
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