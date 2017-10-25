Dim'in imza gününe yoğun ilgi

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu ( TGF ) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti ( AGC ) Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim 'in kaleme aldığı kitap, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri kapsamında kısa sürede yankı yaratan ' Adanmış Bir Ömür 'ün imza günü düzenledi. 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Alanya Kültür Merkezi'nde ( AKM ) gerçekleşen imza gününde kitaba ilgi bir hayli yoğundu.

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