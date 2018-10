Dim'in 'Esnafına Sahip Çık' projesine destek yağdı

Yasin ARAZ

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Her ne kadar yaz döneminde verimli bir sezon geride kalsa da kışın Alanya esnafının vatandaşların desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Dim "Alanya’da da 'Esnafına sahip çık' şeklinde bir kampanya açılsa iyi olmaz mı? Oda başkanları buna öncülük etmeli. Bu konuda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin öncülük edebilir" dedi.

'HEP DESTEK, TAM DESTEK'

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp projeye destek vererek, özellikle küçük esnafın vatandaş desteğine büyük ihtiyaç duyduğunu, bu durumun da sezon fark etmeksizin yaşandığını belirtti. Yenialp, "Özellikle kendisini ucuzcu olarak nitelendiren zincir marketlerin giderek artmasıyla birlikte bizim esnaflarımız zora düştü. Benim her zaman söylediğim bir söz var, 'Sen alışverişe zincir markete gidersin ama cenazene mahalle bakkalın gelir' şeklinde. Esnafımıza sahip çıkalım. Güler yüzlü hizmet sürsün. Hiçbir zincir market çalışanı size gülümsemez, 1 liranız eksik olunca 'Sorun değil' demez. 1 lira için ürün bırakmak zorunda kalırsınız" diye konuştu.

'TOPYEKÜN DESTEK OLALIM'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise "Her zaman Alanya adına öncü bir isim olan Mehmet Ali Dim Bey'in bu projesi de çok yerinde. Geçmişte de buna benzer kampanyalar başlatılmıştı. Yeniden başlatılması gerekiyor. Alanya esnafının yine Alanya halkına ihtiyacı var. Herkes mahallesindeki esnafa sahip çıkmalı. Bugün zora düşecek, kapatmak zorunda kalacak bir dükkan, o mahalledeki herkesi etkiler. Bütün Alanya birlik olup mahalle esnafına sahip çıkmalı. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var. Zincir mağazalar esnafın ekmeğini böldü. Ayakta kalmak zorlaştı" ifadelerini kullandı.