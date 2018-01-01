Dim Filistin'deki çocukları anlattı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Filistin'deki atmosfer ve çocukları şu sözlerle anlattı: Onlar geleceği çalınmış Filistin çocukları. Bir kap yemek, bir ekmek için bekliyorlar. Bu insanlık dramı yürekleri yakıyor. Tel örgülerin arkasından Rabia işareti yapıyorlar. Eli silahlı İsrail askerlerine taş atarak cihat ettiklerine inanıyorlar. Her yerde İsrail kontrol kuleleri. Ticaret ve sosyal yaşam yok gibi. Şehirler savaşın izlerini taşıyor. Yollar delik deşik.
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