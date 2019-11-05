Dim'e Maliye ve SGK tebriği
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e tebrik ve teşekkür ziyaretleri dün de sürdü
GÜNCEL 05.11.2019, 22:34
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in, Bakan Çavuşoğlu himayesinde Türkiye ve Alanya'ya taşıdığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi ve KGK'nın kuruluşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasına tebrik ve teşekkür ziyaretleri dün de sürdü. Dim'in dünkü ziyaretçileri arasında Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan ve Alanya SGK Müdürü Muharrem Kaya da vardı.
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