Dim'e Malatya'dan Onur Plaketi 

SABAH Köşe Yazarı, duayen gazeteci Yavuz Donat'la birlikte dün Elazığ'a giden Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Elazığ temaslarının ardından bugünü Malatya'da geçirdi.

Elazığ'da dün akşam Kanal Fırat'ın canlı yayın konuğu olan ve KGK'ya ilişkin soruları yanıtlayan Dim, ardından Donat'la birlikte Malatya'ya gitti.

Malatya Kitap Fuarı'na katılan Donat ve Dim, burada öğrencilerle sohbet ettiler. Dim "Gençlerin kitaba olan ilgisi memnuniyet verici. Anadolu’nun en büyük kitap fuarının Malatya’da oluşu da ilginç" dedi.

Dim ve Donat, daha sonra Malatya’da Nadire Dernek İlköğretim Okulu’nda öğrencilerle sohbet etkinliğine katıldılar, gazetecilik mesleği ve sosyal medya üzerine soruları cevapladılar.

ÖDÜL TÖRENİNE KATILDILAR

Dim, Malatya'da kurulan ve KGK üye adayı olan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği'nin Yılın Spor Adamları Ödül Töreni'ne de katıldı. Dim, burada yaptığı konuşmada KGK'yı anlattı. Organizasyonda Dim'e Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Başkanı Akif Çelik ve yönetimi tarafından 'Onur Plaketi' verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 21:57