Dim'e 'başhekim' ziyareti

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Taşbaş ve beraberindeki heyet, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret ederek, hastanenin geldiği son nokta hakkında bilgiler verdi. Taşbaş ve beraberindeki heyet, Dim Medya A.Ş'yi de gezerek Yeni Alanya, yenialanya.com, Dim TV ve Dim Radyo hakkında bilgiler aldı. Dim, Taşbaş ve ekibine başarı diledi.
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