Dim, Dünya Rus Medya Forumu'nun onur konuğu

DÜNYA Rus Medya Forumu bu yıl ABD'nin New York şehrinde yapılacak. 2017 yılında 'Yönetim Kurulu Toplantısı' Alanya’da gerçekleştirilen Rus Medya Forumu'nun bu yıl ABD'de gerçekleşecek oturumuna Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim 'Onur Konuğu' olarak katılacak. Dünyada Rus dili konuşan önemli gazetecilerden oluşan Dünya Rus Medya Forumu, her yıl farklı bir ülkede toplanıyor. Dünya Rus Medya Forumu Yönetim Kurulu ve Bölgesel Yürütme Kurulu toplantısı 25 Nisan 2017 tarihinde Alanya'da başlamış, üç gün sürmüştü. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantıya 24 ülkeden 60 Rus gazeteci katılmıştı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Alanya'da Dünya Rus Medya Forumu yönetimi ve üyeleriyle kahvaltıda buluşmuş, önemli mesajlar vermişti. ABD'nin New York şehrinde gerçekleşecek foruma yaklaşık 350 Rus gazetecinin katılacağı bildirilirken, forumun 'Onur Konuğu' Mehmet Ali Dim "Dünya Rus Medya Forumu'nun 2019 yılında Türkiye'de yapılması için teklif sunacağım" dedi.

ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU DA GELİYOR

Dim, yaklaşık 1 hafta kalacağı New York'ta Rus Medya Forumu'nun yanısıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip edecek gazeteciler arasında da yer alacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacaklar.