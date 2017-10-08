Dim Diyarbakır'da TGF'yi temsil etti

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Geleneksel Ödül Töreni, Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Törende Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim temsil etti. Dim, bölge gazetecilerinin yanısıra İstanbul ve Ankara'dan da ünlü gazetecilerin de yer aldığı törende yaptığı konuşmada TGF'nin çalışmalarını anlattı ve bölgede gazeteciliğin içinde bulunduğu duruma ilişkin görüşlerini aktardı. Dim'in ardından GGC Başkanı M. Veysi İpek ve eski bakanlardan Kutbettin Arzu da birer konuşma yaptılar. Daha sonra ödül törenine geçildi. Çesitli dallarda ödül alan 26 gazeteciye plaketleri ile hediyeleri Dim ve diğer konuklar tarafından verildi. Konuklara yöresel yiyecekler ikram edilirken, organizasyon müzik ve eğlence ile geç saatlere kadar sürdü.Dim "Diyarbakır'da gerçekleşen GGC Ödül Töreni muhteşemdi. Güneydoğu'da zor şartlarda görev yapan meslektaşlarımızın coşkusuna ortak olmak keyifliydi" dedi.