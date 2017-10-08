Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
9 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Ekim 2017 Alanya -...
Rahmi zarar gören kadın, kök hücre ile bebek sahibi olabilir
Rahmi zarar gören kadın, kök...
banner468

Dim Diyarbakır'da TGF'yi temsil etti

Diyarbakır'da gerçekleşen Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Ödül Töreni'nde TGF'yi Mehmet Ali Dim temsil etti

Dim Diyarbakır'da TGF'yi temsil etti

Diyarbakır'da gerçekleşen Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Ödül Töreni'nde TGF'yi Mehmet Ali Dim temsil etti

08 Ekim 2017 Pazar 18:58
Dim Diyarbakır'da TGF'yi temsil etti
banner404

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Geleneksel Ödül Töreni, Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Törende Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim temsil etti. Dim, bölge gazetecilerinin yanısıra İstanbul ve Ankara'dan da ünlü gazetecilerin de yer aldığı törende yaptığı konuşmada TGF'nin çalışmalarını anlattı ve bölgede gazeteciliğin içinde bulunduğu duruma ilişkin görüşlerini aktardı. Dim'in ardından GGC Başkanı M. Veysi İpek ve eski bakanlardan Kutbettin Arzu da birer konuşma yaptılar. Daha sonra ödül törenine geçildi. Çesitli dallarda ödül alan 26 gazeteciye plaketleri ile hediyeleri Dim ve diğer konuklar tarafından verildi. Konuklara yöresel yiyecekler ikram edilirken, organizasyon müzik ve eğlence ile geç saatlere kadar sürdü.Dim "Diyarbakır'da gerçekleşen GGC Ödül Töreni muhteşemdi. Güneydoğu'da zor şartlarda görev yapan meslektaşlarımızın coşkusuna ortak olmak keyifliydi" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Ödül TöreniTgfMehmet Ali DimGazeteciler Cemiyeti Ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti
Türkdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti
Emekli adam, tramvayda kaybolan bin 200 dolarına kavuştu
Emekli adam, tramvayda kaybolan bin 200 dolarına kavuştu
Antalya'da hortum seraları yerle bir etti
Antalya'da hortum seraları yerle bir etti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim