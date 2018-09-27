Dim dev forumu Türkiye'ye davet etti

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleştirilen ve onur konuğu olarak katıldığı Dünya Rus Medya Forumu'nun ilk bölümünde yaptığı konuşmada, forumun 2019 yılı ekim ayında Türkiye’de toplanmasını istedi. Dim, forumun etap etap Alanya, Ankara, Kapadokya ve İstanbul'da yapılabileceğini söyledi ve davet etti. New York’ta Dünya Rus Medya Forumu nedeniyle Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu’nda düzenlenen resepsiyona da katılan Dim, burada yaptığı konuşmada da önümüzdeki yıl Dünya Rus Medya Forumu'na ev sahipliği yapmak istediklerini yineledi. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ise resepsiyonda Alanya’yı tanıtan 3 dakikalık bir sunum yaptı.