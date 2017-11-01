Dim'den Şahin'e imzalı kitap

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in, geçtiğimiz hafta piyasaya çıkan ve geçen yıl aramızdan ayrılan Kanaat Önderi Arif Ahmet Denizolgun'un bilinmeyen yönlerini anlattığı "Adanmış Bir Ömür" adlı kitabına ilgi sürüyor. Geçen hafta Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan 1. Kitap Fuarı'nda kitabını imzalayan Dim'in son ziyaretçisi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin oldu. Dim'den imzalı bir kitap alan Şahin, "Sayın Dim kitabını imzalayıp hediye etti. Teşekkür ederim" dedi.