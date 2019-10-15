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Dim'den Bakan Çavuşoğlu'na destek teşekkürü

KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, Bakü’de kendilerini yalnız bırakmayan Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na teşekkür etti

GÜNCEL 15.10.2019, 14:25
Dim'den Bakan Çavuşoğlu'na destek teşekkürü
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DÜN başlayan Azerbaycan Küresel Medya Buluşması, bugün Azerbaycan Medyasıyla Buluşma ve ortak toplantıyla devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteği, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve  Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliği ile düzenlenen toplantıya AzerTac, Trend, Report, APA, Yeni Musavat, Hazar gibi Azerbaycan medya organlarının temsilcileri katıldı. KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, Bakü'deki Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına katılarak kendilerini yalnız bırakmayan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Dim, “Bakü'deki KGK toplantımızda da bizleri yalnız bırakmayan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

#KGK Başkanı #Mehmet Ali Dim #Mevlüt Çavuşoğlu #bakan
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