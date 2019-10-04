Dim'den Ankara'ya videolu mesaj! ‘GZP’de iki yönlü iniş kalkış olmalı’

Toygar DİM

SOSYAL medya hesabında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü etiketleyen Dim, 2132 metre uzunluğundaki Saint Martin Havalimanı ile 2500 metre uzunluğundaki Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nı kıyaslayarak şu mesajı paylaştı: “Plajın üstünden dokunulacak kadar yakın mesafeden devasa uçakların inip kalkmasıyla ünlü Saint Martin Havalimanı’nda insanlar uçakla fotoğraf çektirebilmek için tehlikeye aldırmadan öylece bekliyorlar. Burayı görünce Alanya Gazipaşa Havalimanı’na yapılanın haksızlık olduğunu düşündüm. Neden mi? Tıpkı Alanya Gazipaşa Havalimanı gibi pistin bir ucunda deniz, diğer ucunda çok yakın mesafede dağ var. Ama Saint Martin'de uçakların dağ yönüne doğru kalkış yapmasına izin veriliyor. Tek yönlü ve kısıtlı değil yani Alanya Gazipaşa Havalimanı gibi. İşte video. İzleyin.