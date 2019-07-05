Dim'den Alanya Teleferik'e tepki: 'Soyguna kim göz yumuyor'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'dan Vali Karaloğlu ve Başkan Yücel'e de yönlendirdiği twitlerle teleferik fiyat tarifesine sert tepki gösterdi: Bu firmanın soygununa kim neden göz yumuyor? Alanya halkına 10 TL' deniyor ama bu ne duyuruldu, ne de teleferik tarifesinde var. Bunu halktan saklamanın manası nedir? 900 metrelik hatta 10 TL bile yüksek. Ne zaman 'Fiyat yüksek' haberi yapılsa 'Yerliye indirim' denir ama hiç uygulandığını görmedim. Yerli ve yabancı turiste de yazık. Makul bir fiyata çekilmeli.