Dim: 'Çavuşoğlu adı niye yok'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adının Alanya’da neden bir bulvar veya caddeye verilmediğini sordu. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi bu ayıbın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Dim, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Gezip gördüğüm bir çok şehrin önemli siyasetçilerinin adı bulvar ve caddelere veriliyor. Alanya’nın bağrından çıkan ve başarılı bir Dışişleri Bakanı olarak siyasete damga vuran Mevlüt Çavuşoğlu adı daha yok. Marttaki Belediye Meclisi son toplantısında bu ayıp ortadan kaldırılmalı."

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Dim'in, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'ta yer alan bu önerisine destek yağdı. İşte bazı mesajlar:

UĞUR VEYSEL OKŞAR: Doğru bir tespit, bizler değerlerimizin yaşarken kıymetini bilmeyiz. Ama Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu daha önce stadyumda olduğu gibi isminin verilmesine sıcak bakmıyor. İsmini taşıyan okula da toprak sahibinin isim şartı ile verilmişti. Keşke yaşarken ismi verilse!

KADİR TÜTÜNCÜ: Kesinlikle katılıyorum, ya bir mahalleye, ya da caddeye adı verilmeli.

MESUT ÖCÜT: Çok önemli bir yere ismi verilmeli, sıradan bir yer olmamalı. Kalıcı ve herkesin görebileceği bir yer olmalı, yoksa bir manası olmaz.

AHMET ARSLAN: İnşallah Payallar-Emişbeleni sınırına yapılacak 400 yataklı hastaneye onun ismi verilir çünkü onun eseri olacak inşallah.

RIZA YANIK: Ülkemizde bulunan bir çok üniversite ismine bir bakın. Cumhurbaşkanlarının yüzde 90'ının ismi ile bir üniversite vardır. O da kendi doğdukları şehirdedir. Bu şu demek oluyor. Ancak Cumhurbaşkanı ya da çok ender olsa da bir başbakan kendi doğduğu bölgeye bir devlet üniversitesi yaptırabiliyor. Anlayacağınız, kendi bölgesine üniversite yaptırmak için siyasilerin, ya cumhurbaşkanı, ya da başbakan gibi etkili olması gerekiyor. Alanya için çok büyük bir şans ki, sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamlarında olmamasına rağmen o kadar güçlü ve etkili ki, Alanya'ya hem bir devlet üniversitesi, hem de vakıf üniversitesi kazandırmıştır. Cumhurbaşkanları ve başbakanlar üniversitelere kendi isimlerini verdirirken, Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu ise o kadar alçak gönüllü ki, bu teklif edilmesine rağmen 'Hayır' demiştir. Ki isminin verilmesini sonuna kadar da hak etmiş bir siyasi olmasına rağmen 'Hayır olmaz. Alaaddin Keykubat olsun' önerisini getirmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir ilçeye devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi için izin çıkartan yine sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'dur. Yine Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir dışişleri bakanı doğup büyüdüğü bölgeye bırakın 1 üniversiteyi, 2 üniversite kazandırmıştır. Fen Lisesi de yine böyledir. Türkiye'de ilk kez bir ilçeye Fen Lisesi onayı bakanımız Çavuşoğlu'nun girişimleri ile sonuçlanmış ve bu karar sonrasında bir çok ilçeye örnek olmuştur.

KEMAL KOÇAŞ: Aslında Alanya'ya girerken tünellerin adı "Mevlüt Çavuşoğlu Tünelleri" olsa mükemmel olurdu... Hani Alanya'ya girerken ilk görünen yapı olduğundan.

İSMAİL BAYSAL: Siyasi kimliği ne olursa olsun, şehrin gurur duyacağı bir devlet adamı... Tarihin sayfalarında kendine yer bulacak kadar ciddi bir siyasetçi. Nihayetinde bir politikacı, eksikleri ve fazlalıkları ile bizim evladımız... Alanyaspor için bir fenomen, futbol efsanesi yaratan güzel insan.