KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında "Meslektaşlarımız, bayram öncesi açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bir madde nedeniyle bayrama endişeli girdiler" dedi. Dim, sevgi, hoşgörü, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayının ardından bir bayrama daha kavuştukları için sevinçli olduklarını belirterek "Bayramlarımız herkesi bir araya getirmesi, birlik ve beraberliği arttırması, dayanışmayı sağlaması açısından en özel günlerimiz. Ülkemizin de birlik ve beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi. Mesajında, bayram öncesi açıklanan ve Türk medyasını yakından ilgilendiren taslağa da değinen Dim, "Bayram sevinci kursağımızda kaldı. Hem yaygın gazetelerimiz, hem de Anadolu basınında emek verenmeslektaşlarımız, bayram öncesi açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bir

madde nedeniyle bayrama endişeli girdiler. Daha önce vurguladığımız gibi, taslağı açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan icra ilanları ile ilgili maddenin yasalaşması, yaygın gazeteler ile Anadolu basınını tümden bitme noktasına getirecektir. Başta Adalet Bakanı olmak üzere ilgililerin bu hususu bir daha gözden geçirmelerini arzu ediyoruz. Bayramdan sonra konunun önemini, hazırlayacağımız bir dosya ile başta sayın bakan olmak üzere partilerimizin grup başkan vekillerine de ileteceğiz. Söz konusu maddeye ilişkin Türk basını lehine bir düzenleme yapılacağı inancıyla, meslektaşlarımızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, bayramın hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 10:54