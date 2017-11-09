Dim 'Adanmış Bir Ömür'ü Dim TV'de anlattı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, merhum kanaat önderi Arif Ahmet Denizolgun’nun bilinmeyen yönlerini anlattığı kitabı 'Adanmış Bir Ömür'e ilişkin spekülasyonlara, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV'de yanıt verdi. Canlı yayında Alper Kutay’ın sorularını yanıtlayan Dim, kitabın yazılış amacına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

'DENİZOLGUN 25 YILLIK DOSTUMDU'

Merhum Arif Ahmet Denizolgun’la benim yaklaşık 25 yıllık bir dostluğum vardı. Siyasete adım attığı yıllardan

itibaren bağımız hiç kopmadı, hep görüştük. Beni kendisinin davet ettiği, dertleşmek istediği zamanlar çok olmuştur. Bazı konular vardır, sırdır, benimle mezara gider. Ancak bazıları öğrenilmeyi hak eder. Denizolgun’un vefatı çok ani oldu. Bana göre çok genç bir yaşta vefat etti. Siyasette çok verimli olabileceği bir dönemdeyken O'nu kaybettik. Ben bu vefata çok üzüldüm ve vefatından sonra 'Onunla ilgili neler yapabilirim?' diye düşündüm. Hayattayken onunla paylaşımlarımı, yazdıklarımı, röportajlarımı, kendisinin okuduğu ve arayıp teşekkür ettiği, takdir ettiği haberleri derledim. Dosya haline getirdim. Bu kitabı vefatının birinci yıldönümüne yetiştirmek istedim. Çalışmalara başladım ki, bu süreç 8-9 aylık bir zamandır.

‘DENİZOLGUN BÜYÜK BİR VİZYONER’

Denizolgun, bana göre çok büyük bir düşünür, büyük bir vizyoner insan. Türkiye’de bugün yapılan birçok şeyde özellikle ulaşım alanında Marmaray’dan tutun hızlı trene kadar birçok şeyi o kısa süreli bakanlığı döneminde gündeme getirmiş hatta ihale aşamasına bile getirmiş bir insan. Beni ilgilendiren kısmı asla onun bir cemaat önderi olması değil. Beni ilgilendiren onun hizmet aşkı, vatan sevgisi, devlet adamlığıdır. Ben kitabımı da zaten bunlar üzerine kurdum. Kitapta cemaatin ‘C’ harfi bile yok. Cemaat farklı bir konu, benim konum değil. Ben elbette Alanya’da cemaatle iç içe olan bir insanım ama cemaat mensubu değilim. Benim ailemde cemaat mensupları var. Sempati duyanlar da var ve gerçekten bu memlekete yararlı olduğunu düşündüğüm bir topluluk. Meslek hayatım boyunca ve 50 yıllık gazetenin başlangıcından bugüne cemaatin hep yanında olmuşuzdur. Aleyhinde herhangi

bir durum olmamıştır. Neden olmamıştır, çünkü o insanlar övgüyü hak ediyor, takdiri hak ediyor. Yaptıklarını gerçekten Allah için, hizmet için aşk ile yapıyorlar. Bu insanlara bizim diyeceksadece teşekkürümüz vardır. Takdirimiz vardır."

'AVUKATLA DÖNÜŞ YAPILDI'

Alper Kutay’ın "Bu kitap piyasaya çıktıktan sonra neden cemaatin tepkisi varmış gibi bir algı oluşturuldu?" sorusuna ise Dim şu yanıtı verdi: "Ben kitabı basıma hazırladıktan, çeşitli yayınevleri ve dağıtım şirketleriyle anlaştıktan sonra çıkma aşamasında, cemaatin Denizolgun’dan sonraki lideri Alihan Bey'e bilgi verdim. Ancak kendisiyle görüşemedim. Sekreterine not bıraktım. Merhumla ilgili bir kitap hazırladığımı söyledim. Netice itibariyle onun da dayısıdır, katkıda bulunmak isterse, ona da yer ayırabileceğimi söyledim. Ertesi gün beni Denizolgun Ailesi adına bir avukat aradı. ‘Bir kitap yayınlayacakmışsınız, bu kitabın yayınlanmasını istemiyoruz’ dedi. Türkiye’de bir kitap yayınlamak, yazı yazmak izne tabi değil. 'Hukuki bir konu mu bu, nedir?' dedim, kitabın varisleri olarak bunun istenmediğini dile getirdi. Bu kitabın bir varisi olmaz. Olsa da benim çocuklarım olur çünkü kitap benim kaleme aldığım ve telif hakkı bana ait olan bir kitap. Bu kişi topluma, kamuoyuna mal olmuş bir kişi ve izin alınmaz. Ben nezaketen bu kitapla ilgili arayıp bilgi verdim. Ancak bana avukatla dönüş yapılıyor. Beni kendileri arayıp 'Bu kitap yayınlanırsa bizim açımızdan şu şekilde bir sakıncası olur' diyebilirler ve ikna edebilirlerdi. Ben de o zaman kitabı yayınlamayabilirdim. Sonra Alanya cemaatinden olduklarını söyleyen birkaç kişi bana geldi. ‘Alihan Bey bu kitabın yayınlanmasını istemiyor’ dediler. “Neden istemiyor?” dedim. “Bilmiyoruz” diye cevap verdiler. Oysa kitabın içeriği Arif Ahmet Denizolgun’un olumlu yönlerini, insanlığını, devlet adamlığını anlatıyor. Denizolgun’un sağlığında yayınlanmış, kendisinin onayladığı ve teşekkür ettiği konular.

'KİTABI OKUMADAN İSTEMEDİLER'

Kitabın içeriğini bilmeden yayınlanmasını istemediler. Benim de bir huyum vardır. Eğer attığım adım doğruysa geri dönmem, bu yüzden de kitap basıldı. Şu an tüm Türkiye’de var. Kitabı okuyan insanlar böyle bir yasak geldiğine inanmıyorlar. Siz bir toplumun lideri olarak bir talimat veriyorsanız, insanların bunun doğruluğuna ve gerekliliğine inanması lazım. İçeriğinde cemaat yok, merhuma bir hakaret falan asla yok. Kitapla ilgili olarak hiç cemaatle, hatta belki İslam'la ilgisi olmayan, entelektüel dediğimiz insanlar beni aradı. 'Merak ettim, okudum ve ben Arif Ahmet Denizolgun’u Fetullah Gülen gibi görüyordum ama fikrim değişti. Bu kişi gerçekten vatanperver, farklı, entelektüel bilgisi olan bir adammış' dediler. Yani bu kitap sayesinde insanların hem Arif Ahmet Denizolgun’la, hem de cemaatle ilgili algıları değişiyor. Ben vicdanen rahatım çünkü kötü bir şey yapmadım. Ben birçok anımı paylaştığım bir dostuma hizmet ettiğimi, onun anısını yaşattığımı düşünüyorum. Bu yüzden ben çok rahatım."

KİTABIN FİYATI KONUSUNDAKİ ELEŞTİRİLER

Kitabın 35 TL olan fiyatı konusunda da eleştirilerin olduğunun sorulması üzerine Dim "Youtube'da yayınlanan bir videoda 'Cemaat yayınevi yöneticisiyim' diyen bir şahıs, 'Mehmet Ali Dim’i tanıyorsunuz, biz onun Arif Ahmet Denizolgun ile ilgili yazdığı şeyleri zaten yayınladık, kitabı bu fiyata almanıza ne gerek var' demiş. Hayatınızda hiç kitap yayınlamamışsanız böyle konuşursunuz. Bunun maliyetle ilgisi yok. Bu çocuk kitabı veya hikaye değil, siz bu kitabı Türkiye’ye dağıtacaksanız, dağıtım maliyeti çok yüksek. Üzerinde 5-10 lira olamıyor. Cebinizden ayrıca 15-20 lira vermeniz gerekiyor. Çünkü dağıtım firmaları maliyetlerini istiyorlar. Zannediliyor ki 35 liranın hepsini ben alıyorum. Paranın büyük bir kısmını yayınevi, dağıtım şirketi alıyor. Kitabın fiyatını bu şekilde yapmaya mecbursunuz yoksa dağıtılmaz. 35 lira fiyata itiraz edenlere sormak lazım, Arif Ahmet Denizolgun’un adını taşıyan bir kitabın 5 lira mı olması lazımdı? Her kitabın bir prestiji vardır" dedi.

'KİTABIN YENİ ALANYA İLE İLGİSİ YOK'

Dim Web TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın "Biz Dim TV olarak sokağa çıkıyoruz. Siyasilerle görüşüyoruz, kitabı okuduklarını söylüyorlar, kitabı ilgiyle okuyan büyük bir kesim varken, tepki gösteren çok küçük bir kesim var" şeklindeki sözleri üzerine Mehmet Ali Dim "Ben şunu söyleyeyim, bu kitabı isteyen okur, isteyen okumaz. 35 liraya satıp, bu kitaptan köşeyi dönecekmişim gibi gösteriliyor. Ancak ben cemaate güvensem, onlar bu kitabı alır desem, bu kitabı 1 milyon basmam lazım. Benim kitabım tescilli, kayıtlı, bandrollü bir kitap ve sadece 5 bin tane basıldı. Bu kitabı bir anı, hatıra olarak bastım. Ben bu kitabı basmadan yani yayınevi ve dağıtım şirketlerinin bu kadar maliyetli olduğunu görmeden önce, kitabın tüm gelirini cemaate bırakmayı düşündüm fakat şu an böyle bir şey düşünmüyorum. Alınan bu karar bana göre yanlış, sağlam bir gerekçesi olmayan ki varsa ben de gerçekten merak ediyorum. Gerçek bir sebebi olan varsa çıkıp açıklasın, beni de ikna etsinler, hiç olmazsa bir daha basmayalım ama ben bulamadım sebebini. Bizim cemaatle ilgili bir sorunumuz yok. Dün ne ise bugün odur bizim için. Ben tek bir kişinin kararına bakmıyorum. Toplumun genelinin tepkisine bakıyorum. Ayrıca üzüldüğüm bir şey daha var. Bu kitaba tepki gösterenler tarafından 'Yeni Alanya Gazetesi okumayın, aboneliğinizi iptal edin' gibi ifadeler kullanılıyor. Bu kitabın Yeni Alanya Gazetesi ile bir alakası yok, bu kitap benim kitabım. 50 yıllık bir gazete bu, benim yaşımdan büyük. Rahmetli babamın zamanında bize tembihlediği bir şey vardır. ‘Cemaatin ilanlarından para almayın, hatta ihtiyaçları varsa yardım edin' diye. Yaptıklarına saygım var ancak üzüldüm, üzüntüm çok fazla ama kimseye bir kırgınlığım yok" şeklinde konuştu.