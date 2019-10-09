Dim: '24 saat hazır kıtayız'
KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan önemli paylaşımlarda bulundu
GÜNCEL 09.10.2019, 23:30
KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Halkımız gibi iktidarı ve muhalefeti ile siyaset kurumu da Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyor. İhaneti tescilli HDP’den destek beklemiyoruz zaten. İhtiyaç olursa vatansever Türk fertleri 24 saat hazır kıtadır. Her şey ülkemizin bekası ve halkımızın huzuru için. Gazamız mübarek olsun. Allah askerlerimizi muzaffer eylesin" dedi.
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