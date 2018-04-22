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Dim 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında "23 Nisan, milletimizin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı gündür" dedi

Dim 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında "23 Nisan, milletimizin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı gündür" dedi

22 Nisan 2018 Pazar 22:55
Dim 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dim, mesajında şu ifadelere yer verdi: "23 Nisan'ın bize kazandırdığı cumhuriyet ve istiklalimizi gelecek kuşaklara emanet eden büyük önderimiz Atatürk, bugünü tüm çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920’de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmış olmasıdır. 23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Dünya üzerinde bir örneği daha olmayan, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan, Alanyamızda tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanmakta ve bu yönüyle de kıvanç kaynağımız olmaktadır. Tüm milletimizin, Alanya halkının, üyelerimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
TGF Genel Başkan VekiliAGC Başkanı Mehmet Ali Dim
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