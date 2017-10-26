Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108355
ALTIN
154.737
DOLAR
3.7447
STERLİN
4.9968
EURO
4.4237
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
26 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Dilipak, yakın tarihi anlattı

Yazar Abdurrahman Dilipak, “Yakın Tarihin Bilinmeyenleri” Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), “Okuyan Bir Toplum, Okuyan Bir Üniversite, Sen De Oku!” sloganıyla 1. Düzenlenen Kitap Fuarının son günüde okuyucuları ile buluştu.

Dilipak, yakın tarihi anlattı

Yazar Abdurrahman Dilipak, “Yakın Tarihin Bilinmeyenleri” Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), “Okuyan Bir Toplum, Okuyan Bir Üniversite, Sen De Oku!” sloganıyla 1. Düzenlenen Kitap Fuarının son günüde okuyucuları ile buluştu.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:12
Dilipak, yakın tarihi anlattı
İlgili Galeriye Git
banner404

ALANYA Kültür Merkezinde Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) önderliğinde 1. Si düzenlenen Kitap Fuarı ve İmza Günleri Etkinliği kapsamında “Yakın Tarihin Bilinmeyenleri" adlı söyleşi programına yazar Abdurrahman Dilipak konuk oldu. Öğrencilerin ve Alanyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Dilipak, Türkiye'de yakın tarihe olan ilginin arttığının altını çizdi. Tarih konusunda önemli bilgiler aktaran Dilipak, "Tarih konusunda zihinlerimiz karmakarışık. Bu konuda zihnen arınmamız gerek. Birileri bizlerin gerçeklerle yüzleşmesini istemiyor. Ne yazık ki; bugünkü tarih algımızı belirleyen batıdır" şeklinde konuştu. 

Konuşmasında küresel dengelerden söz eden Dilipak, "Bugün Türkiye'yi karşısına alan ülkeler, birkaç yıl sonra Türkiye'nin insani yardımına ihtiyaç duyabilecek duruma gelebilir. Türkiye jeopolitik konumuyla geçmişten günümüze önemli bir ülke olmuştur. Bu yüzdendir ki tüm dünyanın gözü Türkiye'dedir. Bizler gücümüzün farkında olmalıyız. Temel hak ve hürriyetler bağlamında üzerimize düşeni yaparak, toplumsal barışı sağlamalı ve ülkemizi sağlam yarınlara taşımalıyız" İfadelerini kullandı 

Alaaddin Keykubat üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı yazar Abdurrahman Dilipak Katılımlarından dolayı hediye taktim ederken kitap fuarında görev alan üniversite (ALKÜ) akademik ve idari personele ve öğrencilerine teşekkür etti

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.10.2017 10:16
Anahtar Kelimeler:
Ahmet PınarbaşıALKÜAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAbdurrahman DilipakAlanya Kültür Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manolya Onur'dan acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti
Manolya Onur'dan acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti
Skandal! Kamu spotundaki kadın oyuncuyu buzladılar
Skandal! Kamu spotundaki kadın oyuncuyu buzladılar
Fatih Portakal Akşener’in partisinin logosu için ne dedi?
Fatih Portakal Akşener’in partisinin logosu için ne dedi?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim