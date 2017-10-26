Dilipak, yakın tarihi anlattı

ALANYA Kültür Merkezinde Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) önderliğinde 1. Si düzenlenen Kitap Fuarı ve İmza Günleri Etkinliği kapsamında “Yakın Tarihin Bilinmeyenleri" adlı söyleşi programına yazar Abdurrahman Dilipak konuk oldu. Öğrencilerin ve Alanyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Dilipak, Türkiye'de yakın tarihe olan ilginin arttığının altını çizdi. Tarih konusunda önemli bilgiler aktaran Dilipak, "Tarih konusunda zihinlerimiz karmakarışık. Bu konuda zihnen arınmamız gerek. Birileri bizlerin gerçeklerle yüzleşmesini istemiyor. Ne yazık ki; bugünkü tarih algımızı belirleyen batıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmasında küresel dengelerden söz eden Dilipak, "Bugün Türkiye'yi karşısına alan ülkeler, birkaç yıl sonra Türkiye'nin insani yardımına ihtiyaç duyabilecek duruma gelebilir. Türkiye jeopolitik konumuyla geçmişten günümüze önemli bir ülke olmuştur. Bu yüzdendir ki tüm dünyanın gözü Türkiye'dedir. Bizler gücümüzün farkında olmalıyız. Temel hak ve hürriyetler bağlamında üzerimize düşeni yaparak, toplumsal barışı sağlamalı ve ülkemizi sağlam yarınlara taşımalıyız" İfadelerini kullandı

Alaaddin Keykubat üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı yazar Abdurrahman Dilipak Katılımlarından dolayı hediye taktim ederken kitap fuarında görev alan üniversite (ALKÜ) akademik ve idari personele ve öğrencilerine teşekkür etti