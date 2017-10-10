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Dili sürçen Başbakan'ın sözü, salonu kahkahaya boğdu: Motor tekledi

Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında "kolaylaştırmak" kelimesini arka arkaya söyleyemeyince eğlenceli dakikalar yaşandı. Yıldırım, "motor tekledi" diyerek salonu güldürdü

Dili sürçen Başbakan'ın sözü, salonu kahkahaya boğdu: Motor tekledi

Başbakan Yıldırım partisinin grup toplantısında "kolaylaştırmak" kelimesini arka arkaya söyleyemeyince eğlenceli dakikalar yaşandı. Yıldırım, "motor tekledi" diyerek salonu güldürdü

10 Ekim 2017 Salı 13:11
Dili sürçen Başbakan'ın sözü, salonu kahkahaya boğdu: Motor tekledi
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında bir kelimeyi arka arkaya telefauz edemeyen Yıldırım, esprileriyle salondakileri de güldürdü.

"MOTOR TEKLEDİ"

Başbakan Yıldırım, konuşmasına devam ederken "kolaylaştırmak" kelimesini arka arkaya söyleyemeyince eğlenceli dakikalar yaşandı. Yıldırım, kelimeyi bir türlü söyleyemeyince "motor tekledi" diyerek tüm salonu güldürdü.

YILDIRIM'A ŞARKILI DESTEK

Salondaki izleyiciler ise "Bir şarkısın sen" şarkısını söyleyerek Başbakan  Binali Yıldırım'a destek verdiler. Bu durumun ardından sözlerine tekrar başlayan Yıldırım, konuşmasını tamamlayarak kürsüden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım
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