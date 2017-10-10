Dili sürçen Başbakan'ın sözü, salonu kahkahaya boğdu: Motor tekledi

Salondaki izleyiciler ise "Bir şarkısın sen" şarkısını söyleyerek Başbakan Binali Yıldırım'a destek verdiler. Bu durumun ardından sözlerine tekrar başlayan Yıldırım, konuşmasını tamamlayarak kürsüden ayrıldı.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına devam ederken "kolaylaştırmak" kelimesini arka arkaya söyleyemeyince eğlenceli dakikalar yaşandı. Yıldırım, kelimeyi bir türlü söyleyemeyince "motor tekledi" diyerek tüm salonu güldürdü.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında bir kelimeyi arka arkaya telefauz edemeyen Yıldırım, esprileriyle salondakileri de güldürdü.

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