Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103988
ALTIN
146.495
DOLAR
3.5743
STERLİN
4.7392
EURO
4.2038
En sinsi öldüren hastalık: Aort anevrizması
En sinsi öldüren hastalık: Aort...
4 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Ekim 2017 Alanya -...
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
banner468

Dilek dilemek için yaktığı mum, 800 yıllık "çam dede"yi yaktı!

Çorum'da 'Çam Dede' adını verdiği 800 yaşındaki koruma altındaki ağaç, dilek dilemek için yakılan mum yüzünden yandı

Dilek dilemek için yaktığı mum, 800 yıllık "çam dede"yi yaktı!

Çorum'da 'Çam Dede' adını verdiği 800 yaşındaki koruma altındaki ağaç, dilek dilemek için yakılan mum yüzünden yandı

03 Ekim 2017 Salı 18:01
Dilek dilemek için yaktığı mum, 800 yıllık "çam dede"yi yaktı!
banner404

ÇORUM'DA halkın 'Çam Dede' adını verdiği ve yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen koruma altındaki ağaç, bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı.

YAKTIĞI MUM 800 YILLIK 'ÇAM DEDE'Yİ YAKTI

Olay,  Çorum merkeze bağlı Palabıyık Köyü'nde meydana geldi. Halk arasında 'Çam Dede' olarak bilinen ve yatır olduğuna inananıldığı için etrafı türbe olarak düzenlenen ağaç bir kişinin dilek dilemek için yaktığı mum yüzünden yandı. Alevlerin sardığı 800 yaşında olduğu tahmin edilen, koruma altındaki ağaç büyük zarar gördü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin söndürdüğü yangın sonrası jandarma soruşturma başlattı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Jandarmaçorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyalı Başkan, cenazelere katıldı halka aşure dağıttı
Alanyalı Başkan, cenazelere katıldı halka aşure dağıttı
Şahin 7/24 sahada
Şahin 7/24 sahada
Esnaf Odası'ndan aşureye davet
Esnaf Odası'ndan aşureye davet

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim