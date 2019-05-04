Dilber Ay'ın gerçek ölüm sebebi ağızları açık bıraktı!

GEÇTİĞİMİZ günlerde hayatını kaybeden ses sanatçısı Dilber Ay'ın ölüm sebebi ağızları açık bıraktı.

"AYAK TIRNAĞINI KESERKEN İLTİHAP KAPTI"

Ankara'da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay, Düzce'de toprağa verildi. İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu söyledi.İbrahim Karakaş, ayrıca 'SöylemezsemOlmaz' programına telefonla bağlanmış ve şunları söylemişti: " Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, 'yürüyemeceğim' diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti."