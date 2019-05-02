Dilber Ay'ın eşi, canlı yayında gerçek ölüm nedenini açıkladı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Ay'ın kalp krizinden ölmediğini, ayak tırnağını keserken iltihap kaparak vefat ettiğini söyledi

Dilber Ay'ın eşi, canlı yayında gerçek ölüm nedenini açıkladı
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KADER mahkumlarının sesi olarak bilinen ünlü sanatçı Dilber Ay, 63 yaşında hayatını kaybetti. Akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı AnkaraEğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Dilber Ay'ın ölüm nedeni olarak kalp krizi denildi. Ancak Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, katıldığı canlı yayınla eşinin gerçek ölüm sebebini açıkladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını belirtti. Karakaş, yaşadığı acıyı canlı yayında anlatırken, gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca Karakaş, eşinin kendi ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu belirtti.

ÇELENK GÖNDERDİLER

Öte yandan hayatını kaybeden Sanatçı Dilber Ay, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Mahmut Tuncer ile Latif Doğan cenazeye katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Cenk Eren çelenk göndermişti.

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