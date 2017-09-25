Dilber Ay canlı yayında, işlediği cinayeti anlattı!

TV8’de yayınlanan bir programa konuk olan Dilber Ay, canlı yayında cezaevine neden girdiğini açıkladı. Dilber Ay, yıllar önce Almanya’da bir konser sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirtti. Ünlü türkücü, “Bu dünyada namusuma, ekmeğime, şerefimle oynama. Bu yüzden yaptım. Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi” dedi.
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