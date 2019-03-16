Dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak 

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı ziyaretle ilgili olarak, Havalimanı, Serik Caddesi, Gazi Bulvarı, Düden Kavşağından sağa, Yeşilırmak Caddesi'nden miting alanı olan Turgut Özal Kongre Merkezi arasında trafiğin kontrollü olarak sağlanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişleri sırasında güzergahların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik istikametinden havalimanına geleceklerin, mağdur olmaması için havaalanına gelişlerinde bu durumu göz önünde bulundurarak yola çıkmalarının uygun olacağı belirtilen açıklamada, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik istikametinden şehir merkezi otogar istikametine gideceklerin, havalimanına gelmeden Yeni Altınova Yoluna (Hal İstikametine) dönüş yaparak, seyir etmelerinin veya Serik'in Kadriye bölgesi Kumköy istikametine bulunan Kral yolunu kullanarak Kundu, Lara istikametine geçmelerinin uygun olacağı aktarıldı. Açıklamada, şehir merkezi istikametinden Havalimanı-Serik istikametine gideceklerin Yeni Hal Kavşağı'ndan Yeni Altınova yolunu takiben Havalimanı Köprüsünden gitmelerinin uygun olacağı kaydedildi.