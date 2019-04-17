Dikkat! Takı mağduru olmayın

DÜĞÜN sezonu yaklaşıyor. Takı almak için kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar sözde indirimlerle mağdur oluyor. Daha fazla kâr etmek isteyen firmalar, vitrinler, e-ticaret ve internet siteleri üzerinden vatandaşı indirim duyurularıyla çekip ürünü hem değerinin üstünde fiyata satıyor hem de sözde indirimle kazancını katlıyor. İndirimlerin en çok göze çarptığı kategoriler ise tek taş pırlanta, tam tur yüzük, kolye ve küpeler.

BÜTÜN ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLMAZ

Sektörde bütün firmaların indirim yaptığını ancak bazılarının bu işi abarttıklarını dile getiren 113 yıllık mücevher firması Ariş Pırlanta'nın Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, "İhracat için kaporo aldığınız ancak karşı tarafın vazgeçtiği ürünler elinizde kalmasın diye indirim yapıp o ürün grubunu temizlemek istersiniz. Ya da sezonu geçmiş ürün elinizde kalmasın diye indirim yapıp zararına da olsa satışa sokarsınız. İndirim bu kategorideki ürünlerde olur ama tüm ürün grubunun yüzde 1-2'sini geçmez" dedi. Ancak bugün firmaların tüm ürün gruplarında indirime gittiğinin altını çizen Güzeliş, "Vitrinde 7 bin yazan ürünün etiketinin üzerine çizip 2 bin 500 yazıyorlar. Vatandaş da büyük indirim deyip satın alıyor. Halbuki o ürünün fiyatı 2 bin 500 liranın da altında. Bu manipülasyondur, halkı yanıltıyorlar" ifadelerini kullandı.

AYAKKABI YA DA ÇANTA SATMIYORUZ

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise, altının değerinin dünya borsalarında belirlendiğini yüzde 50-70 gibi indirimin mümkün olmadığını söyledi. "Biz ayakkabı ya da çanta satmıyoruz. İndirimi sadece işçilikte yapabilirsiniz o da en fazla yüzde 20 olur. Yüzde 70 indirim yapmadan önce ürünü yüksek fiyattan alan vatandaşa ne diyecekler? Milleti yanıltıyorlar" diyen Atayık, çadır vs gibi altın ve mücevher takıda indirim olayına da oda olarak karşı olduklarını kaydetti.

HEDİYE KAMPANYALARI ALGI YANILMASI

Özel günlerde firmaların hediye kampanyalarının da tam bir yanıltmaca olduğunun altını çizen Güzeliş, "Kampanya duyurularında asıl ürün değil hediye edilen ürünün reklamı yapılıyor. Vatandaş hediyenin cazibesine kapılıp asıl üründe yapılan fiyat kandırmacasına kurban gidiyor" dedi. Güzeliş, asıl ürünün fiyatının çok üzerinde satıldığını, firmanın hediye üründen elde ettiği zararı, ana üründen kat be kat çıkardığını kaydetti.