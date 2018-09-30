Dikkat! Su kesintisi...

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Boğaçayı Projesi kapsamında yapılacak imalat çalışması nedeniyle, 2 Ekim Salı günü Konyaaltı İlçesi’ndeki bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

Dikkat! Su kesintisi...
banner404

ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ASAT’ın Boğaçayı Projesi kapsamında yapacağı olan imalat çalışması nedeniyle 2 Ekim Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında, Konyaaltı ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi olacak. Bazı mahallelerde de basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek. Su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak mahalleler: Gürsu ve Uncalı Mahalleleri.

Basınç düşüklüğü yaşanacak mahalleler: Altınkum, Uluç, Akkuyu, Öğretmenevleri, Toros, Pınarbaşı, Arapsuyu ve Kuşkavağı Mahalleleri.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kepez U-15 takımında galibiyet sevinci
Kepez U-15 takımında galibiyet sevinci
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479