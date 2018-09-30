Dikkat! Su kesintisi...

ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ASAT’ın Boğaçayı Projesi kapsamında yapacağı olan imalat çalışması nedeniyle 2 Ekim Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında, Konyaaltı ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi olacak. Bazı mahallelerde de basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek. Su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak mahalleler: Gürsu ve Uncalı Mahalleleri.

Basınç düşüklüğü yaşanacak mahalleler: Altınkum, Uluç, Akkuyu, Öğretmenevleri, Toros, Pınarbaşı, Arapsuyu ve Kuşkavağı Mahalleleri.