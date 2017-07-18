Dikkat, sosyal medyada Avcılar diye paylaşılıyor ama değil!

BUGÜN İstanbul’da mevsim normallerinin çok üstünde yağan yağmur çok sayıda noktada su baskınlarına neden oldu, inanılmaz görüntüler paylaşıldı.Sosyal medyada yayılan bu inanılmaz görüntülerin birçoğu gerçek olsa da, bir tanesi sahte.Avcılar’da çekildiği iddiasıyla paylaşılan görüntüde araçlar bir sokakta hızla sürüklenirken görülüyor.Bu videoyu teyit etmeye çalışan hürriyet.com.tr editörleri, çevredeki ipuçlarından yola çıkarak görüntünün 7 Eylül 2015’te İspanya’nın Endülüs bölgesinde çekildiği bilgisine ulaştı.İspanya’nın güneyindeki bu bölgede sık sık seller can alıyor. 2015 eylülündeki sellerde de Almeria, Anda ve çevresinde en az 4 kişi ölmüştü.
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