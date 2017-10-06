Dikkat! Sağanak yağış yolda

Haber: Alper KUTAY

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya'da yarın sabah saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların pazar günü akşama kadar devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Antalya ve batı ilçeleri Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ın yarın gece ile pazar öğle saatleri arasında Antalya ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da çok kuvvetli (50-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da hızını arttırarak güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" denildi. Ayrıca, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.