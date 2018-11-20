Dikkat! Sağanak yağış geliyor

Batı Akdeniz Bölgesi'nde, 4 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Dikkat! Sağanak yağış geliyor
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METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz Bölgesi'nin Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cuma günü bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Bölge genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisiyle Burdur ve Isparta illerinde pazar gününe kadar 1 ila 3 derece azalacağı tahmin edilmektedir" denildi.

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