Dikkat! Meteoroloji'den O illere uyarı

İSTANBUL ve birçok ilde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hava durumu raporlarına göre sıcaklık düşecek. Afyon, Eskişehir, Bolu, Kayseri riskli iller arasında.

Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı bu sabah başladı. Hava durumu raporlarına göre gün içinde kar yağışı aralıklarla devam edecek. İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı, soğuk havanın etkisi ile zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı şiddetinin arttırmayacak. Haftaya mevsim normlalerinde başladık ama soğuk devam ediyor. Hava durumu raporlarına göre, Batı Karadeniz'e kar geldi ve kar yağışı haftanın ortasında artarak devam edecek. Meteoroloji Bolu dolaylarından kar hayatı olumsuz etkileyecek özellikle marmara bölgesinde ve yol güzergahlarında ciddi sıkıntılar doğabilir. Mart martlığı yapacak. Kar Kayseri, Sivas ve birçok noktada kendini gösteriyor. Soğuk hava orta ve kuzey bölgelerinde de görülecek. Marmara'da sıcaklıklar 4-5 derece kar sınırına kadar inecek. Marmara'nın yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ortaya çıkacak. Soğuk ve yağışlar hafta ortasından sonra daha da kuvvetlenecek.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı, Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz kıyılarında ise güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıklr ciddi derecede düşecek. 4-5 dereceleri görecek. Yüksek yerlerde karla karılık yağmur görülebilir. Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞABİLİR

Bu soğuk dalganın en çok etkileyeceği bölge İç Anadolu’da sıcaklık 8-12 derece birden düşecek. Yani gündüz 10-12 derece olan Ankara, hafta sonu gündüz ancak 1-2 derece olabilecek. Kayseri 13 dereceden 1 dereceye düşecek, bu ani soğuma sebebiyle Ege’nin iç kesimleri ile İç Anadolu’da buzlanma ve don riski yaşanacak. Ankara’da kar yağışı 3 gün sürebilir. Başkentte ve çevre illerde hafta sonu ani soğuma nedeniyle özellikle şehirlerarası yollarda buzlanma da olacaktır.

YAĞIŞLAR SAĞANAK VE KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Rüzgarların; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/s), Orta ve Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) şekilde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bitlis ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının, Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU MARMARA:

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EGE: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ESKİŞEHİR'DE KAR UYARISI: Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü sahasında bulunan Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’da, cuma ve cumartesi günleri kar yağışı görülebileceği bildirildi. Bölge geneli hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, bu haftanın soğuk ve yağışlı geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Cuma ve cumartesi günleri kar yağışı beklentisi olduğunu anlatan Tarınç, şöyle konuştu: “Bölge genelinde yarın yağış beklentimiz yok. Çarşamba günü hafif yağışlar bekliyoruz. Gece saatlerde ise iç ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı da görülebilir. Perşembe günü çok bulutlu geçecek. Cuma ve cumartesi günleri de tüm bölgede kar yağışı bekliyoruz. Pazar gününe kadar sıcaklıklar, hissedilir derecede mevsim normallerinin altında seyredecek. Yani en yüksek sıcaklıkların 5-6 derece olmasını, en düşük sıcaklıkların ise geceleri sıfırın altında seyretmesini bekliyoruz. Pazar günü yağış beklentimiz yok ve bu günden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarlar ise bu hafta kuzeyli yönlerden esecek.” ERZURUM’DA KAR YAĞIŞI

Erzurum’da kar yağışı yeniden etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaz örtüyle büründü. Yaklaşık 1 hafta aradan sonra Erzurum kent merkezinde yeniden kar yağışı görüldü. Kar, yerde tutmaya başlarken vatandaşlar da kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinde kar yağışının etkisini daha da artıracağını belirterek, vatandaşların buzlanma ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu.

KARS KARA TESLİM OLDU!

Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı ve sis, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe merkezinde gece saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Doğanın beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karla mücadele ekiplerinin yollarda, esnaf ve vatandaşların ise ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için çalışma başlattığı ilçede, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde ise yağışın ardından kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

KAR TEPE KAR KALINLIĞI

Türkiye'nin önemli kışturizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı, 1,76 metre olarak ölçüldü. Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son dönemde aralıklarla etkili olan yağış sonucunda Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metre 76 santimetre oldu. Kayak merkezindeki otelin genel müdürü Önder Sıkıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, vatandaşların Kartepe'ye ilgi göstermeye devam ettiğini söyledi. Telesiyejlerin açık olduğunu ancak bölgede şu anda sisin etkisini gösterdiğini ifade eden Sıkıcıoğlu, "Otelimizin doluluk oranı, yaklaşık yüzde 70. Bu dönemde bu kadar ziyaretçi olması bile güzel bir sonuç" dedi. Hava sıcaklığının gece en düşük sıfırın altında 2, gündüz ise 1 derece olduğu Kartepe'de, yarın kar yağışı bekleniyor.

ULUDAĞ KAR KALINLIĞI

Kayak ve kışturizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 1,45 metre olarak ölçüldü. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde dün 1 metre 35 santimetre olan kar kalınlığı, dün başlayan yağışlarla 1 metre 45 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının gece en düşük sıfırın altında 4, gündüz ise sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.