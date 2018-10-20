Dikkat Elektrik Kesintisi! (20.10.2018)

GAZİPAŞA, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 12:30 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MAH , İSMET GÖKŞEN CAD , 1511 SK , 1502, 1507 , 1508 SK bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94914)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 20.10.2018 13:00 - 20.10.2018 16:00 saatleri arasında, ŞİRİNYALI MAH , İSMET GÖKŞEN CAD , 1537,157,1544 SK bölgesinde, TRAFO BAKIM VE TEMIZLIK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(94915)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 15:00 saatleri arasında, YENİ MAH:504,505506,507,508,512,513,514,515,516,517,518,519,530,539,540,509,541,543,554 SOKAKLAR, bölgesinde, DM BAKIM VE TEMİZLİĞİ YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95187)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 17:00 saatleri arasında, KARACALAR SÜLEK KIRAZLI bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95273)

ANTALYA - İBRADI ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 17:00 saatleri arasında, İBRADI AYDINYAYLA MAH. bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95281)

ANTALYA - KONYAALTI ilçesinde, 20.10.2018 09:30 - 20.10.2018 17:30 saatleri arasında, SARIÇINAR,HİSARÇANDIR,GÖKDERE VE GEDELLER MAHALLELERİ İLE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, TRAFO BAKIM,HAT BAKIM ONARIM VE HAT ALTI AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95315

)ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 20.10.2018 11:00 - 20.10.2018 13:00 saatleri arasında, YELLİBUCAK CAD. KURTULUŞ CAD. 7 - 14 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95330)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 20.10.2018 08:30 - 20.10.2018 10:30 saatleri arasında, YELLİ BUCAK CADDESİ 26 - 25 - 27 -28 SOKAK bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95329)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 20.10.2018 14:00 - 20.10.2018 15:30 saatleri arasında, FEVZİ ÇAKMAK CAD. 124- 125 - 126 - 127 - 128 - 129 SOKAKLARI CUMHURİYET CAD. ALİ FUAT CEBESOY CAD. 120 - 119 - 121 - 122 -144 - 158 - 133 - 157 - 136 SOKAKLAR YÖRÜK OSMAN CADDESİ bölgesinde, DAGITIM MERKEZİ VE ÇEVRESİ GENEL BAKIM VE TEMİZLİGİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95331)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 17:30 saatleri arasında, AKHÖRÜ MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95406)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI ŞEBEKE İYİLEŞTİRME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95413)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 13:00 saatleri arasında, OTOGAR HASTANE VE ÇEVRESİ bölgesinde, OTOGAR YANI MOD AYIRICILI HÜÇRE DEĞİŞİMİ YAPILACAK. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95435)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 17:00 saatleri arasında, MAHMUTSEYDİ VE ASMACA MAHALLELERİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95439)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.10.2018 12:00 - 20.10.2018 18:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH. PINARBAŞI MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA TARAFINDAN YENİ TESİS ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİ TALEBİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95444)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 16:00 saatleri arasında, SÜTLEĞEN MAH -ARMA MEVKİİ bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95445)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 17:00 saatleri arasında, BUCAŞEYHLER bölgesinde, MÜTAHİT ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95451)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 18:00 saatleri arasında, KEMERAĞZI VE SOLAK MAHALLELERİ bölgesinde, ÇALKAYA SAĞ SOL FİDERİNE BAKIM İÇİN YAPILACAK KESİNTİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95460)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 13:00 saatleri arasında, ÇALIPINAR KARALAR KIZILGÜNEY YENİKÖY ILICA KARATEPE ÇAMLICA SUGÖZÜ ŞAHİNLER MAH YAYLALAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95464)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 20.10.2018 01:00 - 20.10.2018 06:00 saatleri arasında, GEBİZ BÖLGESİ TAMAMEN bölgesinde, BİNA BAKIM ÇALIŞMASI İÇİN (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95465)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.10.2018 10:00 - 20.10.2018 12:00 saatleri arasında, ULUGÖL MERKEZ bölgesinde, İKİ ADET DİREK DEPLASE YAPILIP KAPALI KABLO ÇEKİLECEKTİR. (TİCARİ ABONE .. ELEKTRİKÇİSİ TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95466)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 15:00 saatleri arasında, ŞEMŞİ MAH bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95476

)ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 20.10.2018 10:00 - 20.10.2018 15:00 saatleri arasında, KURŞUNLU MAH. MOLLA MUSTAFALAR MEVKİİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, ÖZEL TR BAĞLANTISI VE DİREK DEĞİŞİMİ (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95482)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 20.10.2018 09:00 - 20.10.2018 15:00 saatleri arasında, YAZIR MAHALLLESİ KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, VATANDAŞIN YAPACAK OLDUĞU ÇALIŞMA İÇİN ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95477)ANTALYA -

KONYAALTI ilçesinde, 20.10.2018 10:00 - 20.10.2018 16:00 saatleri arasında, YARBAŞ ÇANDIR,FIRANCA,KÖKEZ,PINARBAŞI,GÜZLÜ BELİ VE KORUCAK MEVKİİLERİ İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA YENİ TESİS ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95485

)ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 20.10.2018 11:30 - 20.10.2018 17:00 saatleri arasında, MİLLİ EGEMENELİK bölgesinde, DİREK DEPLASESİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(95491)