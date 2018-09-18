Dikkat Elektrik Kesintisi! (18.09.2018)

GAZİPAŞA, Manavgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

• ANTALYA - SERİK ilçesinde, 18.09.2018 10:00 - 18.09.2018 16:00 saatleri arasında, KADRİYE MAHALLESİ KISMEN VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93373)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.09.2018 13:00 - 18.09.2018 16:00 saatleri arasında, KASABA MAH KÖFTERE MEVKİİ bölgesinde, AĞAÇ KESIM VE HAY BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93382)

• ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 18.09.2018 09:00 - 18.09.2018 12:00 saatleri arasında, KASABA MAH KÖFTERE MEVKİİ bölgesinde, AĞAÇ KESIM VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93381)

• ISPARTA - AKSU ISPARTA ilçesinde, 18.09.2018 09:00 - 18.09.2018 15:00 saatleri arasında, AKSU TEPE MAHALLESİNDE BULUNAN ABONELER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AKSU İLÇE İŞLETME ŞEFLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN TEDARİK SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYA BİLMEK İÇİN, ŞEBEKEDE YAPILACAK OLAN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE, () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93383)

• ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 18.09.2018 08:30 - 18.09.2018 18:00 saatleri arasında, AKSAZ PELİTLİ SUNTURLU bölgesinde, TEİAŞ ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93384)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.09.2018 22:00 - 19.09.2018 04:00 saatleri arasında, SERİK CADDESİ,A.OVA SİNAN ,A.OVA ORTA MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, AGORA MOD 5 DE SCADA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93398)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 18.09.2018 09:00 - 18.09.2018 15:00 saatleri arasında, BEYREBUCAK MAHALLESİ bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILACAĞI İÇİN KESİNTİ YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93402)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.09.2018 09:00 - 18.09.2018 13:00 saatleri arasında, ÇAMLIBEL MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93417)

• ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 18.09.2018 13:00 - 18.09.2018 18:00 saatleri arasında, ÇAMLIBEL MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93419)

• ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 18.09.2018 10:00 - 18.09.2018 14:00 saatleri arasında, ERNEZ MAHALLESİNDEKİ TÜM MÜŞTERİLER ETKİLENECEKTİR bölgesinde, DİREK DEPLASESİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93421)

• ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 18.09.2018 12:00 - 18.09.2018 16:00 saatleri arasında, ÇÖRÜŞ MAH DERE TR ÇIĞLIK MAH KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, ANA HAT ALTINDA AĞAÇ KESİMİ VE BAKIM ÇALIMASI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(93430)

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 10:48