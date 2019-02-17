Dikkat Elektirik Kesintisi! (17.02.2019)

GAZİPAŞA ve çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Manavgat'ta elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.02.2019 03:00 - 17.02.2019 06:00 saatleri arasında, SALKIMEVLER ULUKAPI YAYLA EMEK ŞELALE bölgesinde, BİANA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HÜCRE TRAFO AG PANO BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97880)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.02.2019 14:00 - 17.02.2019 16:00 saatleri arasında, BELEN,YEŞİLKÖY MAHALLERİ bölgesinde, YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN FİZİKİ BAGLANTI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97963)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.02.2019 10:00 - 17.02.2019 14:00 saatleri arasında, SALUR,KAVAK,HIZIRKAHYA,BELEN,YEŞİLKÖY MAHALLERİ bölgesinde, MÜTEAAHHİT TARAFINDAN FİZİKİ BAĞLANTI,ESKİ GİRİŞ BİNADA XLPE BAŞLIK BAĞLANTISI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97962)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 09:30 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH - SARIBELEN MAH - HACIOĞLAN MAH - YAYLA BEZİRGAN MAH - AKARKUYU MAH - İKİZCE MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97964)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 17:00 saatleri arasında, İSLAMLAR MAH MERKEZ MEVKII - ÖZ MEVKII bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97966)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.02.2019 16:00 - 17.02.2019 17:00 saatleri arasında, AKBEL MAH - ÖZ DERE MEVKII - ÜZÜMLÜ MAH bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97968)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 15:00 saatleri arasında, KİREMİTLİ MAH. bölgesinde, TRAFO BÖLGESİNDE HATTA DEĞEN AĞAÇ DALLARI KESİMİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97979)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR HASTANE USTU MEZBAHA CİVARI bölgesinde, YATIRIM CALISMASI NEDENİ İLE (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97991)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.02.2019 10:00 - 17.02.2019 14:00 saatleri arasında, SALUR,HIZIRKAYA,KAVAK,BELEN,YEŞİLKÖY bölgesinde, YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN FİZİKİ BAĞLANTI YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97998)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 15:00 saatleri arasında, BAHÇEYAKA MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, YATIRIM KAPSAMINDA ŞEBEKE DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98019)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 12:00 saatleri arasında, GAZİ MAHALLESİ ESENTEPE MAHALLESİ AYDIN MAHALLESİ BEYOBASI MAHALLESİNİN BİR KISMI bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPILAN YENİ BİNA DEVREYE ALINMASI YAPILACAK (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98032)

ANTALYA - GAZİPAŞA ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 18:00 saatleri arasında, GAZİ MAHALLESİ bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA YENİ YAPILAN TRAFO DEVREYE ALINACAK. (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98033)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 17:00 saatleri arasında, AHATLI ENİŞDİBİ MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98037)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 16:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAH bölgesinde, HAT BAKIM AĞAÇ KESİM YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98043)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 17.02.2019 09:00 - 17.02.2019 16:00 saatleri arasında, KADRİYE(ÜÇ TEPESİ BATI OTELLER BÖLGESİ) bölgesinde, O.G HATTINA DEĞEN AĞAÇ KESİM VE SOKAK FAZI KOPUKLARI KALDIRILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98053)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 17.02.2019 12:30 - 17.02.2019 18:00 saatleri arasında, KASABA MAH. GÜPLÜCE MEVKİİ bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(98056)