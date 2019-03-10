Dikkat Elektirik Kesintisi! (10.03.2019)

ANTALYA ve çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 17:00 saatleri arasında, KARACALAR KIZILAĞAÇ bölgesinde, HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100244)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 15:00 saatleri arasında, CEMRE MAH MESIRE ALANI TARAFI ETKILENMEKTEDIR bölgesinde, HAT BAKIM VE AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100311)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MÜTEAHHİT YATIRIM ÇALIŞMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100389)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 17:00 saatleri arasında, ALTINTAŞ MAHALLESİ GENELİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100406)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 10.03.2019 08:30 - 10.03.2019 17:30 saatleri arasında, YUMAKLAR-TÖNGÜŞLÜ KISMI bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE ŞEBEKE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100413)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 10.03.2019 08:30 - 10.03.2019 16:30 saatleri arasında, ÇANDIR FATİH MAHALLESİ-STAT ÇEVRESİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ VE ŞEBEKE BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100414)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 17:00 saatleri arasında, AHMETLER TEPEKÖY HOCALI GEBECE VE MAHALLELERİ bölgesinde, HAT BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100428)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 16:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY MAH. bölgesinde, MÜTAHİT KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100454)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 10.03.2019 08:30 - 10.03.2019 15:30 saatleri arasında, KÖMÜRCÜLER MAHALLESİNİN TAMAMI,YAĞCA MAHALLESİNİN BİR KISMI VE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER(KIRKGÖZ SANAYİ KOOP. VE YAĞCA HİPODROM ARKASI) bölgesinde, HAT VE HAT ALTI BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100455)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 10.03.2019 13:00 - 10.03.2019 15:00 saatleri arasında, ADRASAN İNGİLİZ MAH bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100460)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 10.03.2019 11:00 - 10.03.2019 17:00 saatleri arasında, MEHMETÇİK TOPÇULAR MAHALLELERİ bölgesinde, MÜTAİT ÇALISMASI EKSİK GİDERME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100467)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 11:00 saatleri arasında, GEBİZLİ MAHALLESİ bölgesinde, MÜTAİT ÇALISMASI EKSİK GİDERME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100466)

ANTALYA - AKSEKİ ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 17:00 saatleri arasında, MİNARELİ MAH. bölgesinde, OG HAT BAKIM VE HAT ALTI AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100488)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 12:00 saatleri arasında, FENER MAHALLESİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100493)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 10.03.2019 13:00 - 10.03.2019 17:00 saatleri arasında, GÜZELOLUK YEŞİLOVA KIRCAMİ bölgesinde, AĞAÇ KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100494)

ANTALYA - GÜNDOĞMUŞ ilçesinde, 10.03.2019 09:00 - 10.03.2019 15:00 saatleri arasında, KARADERE ENİŞDİBİ MAH. bölgesinde, ORMAN İŞLETMENİN TALEBİ ÜZERİ OG HATTININ GEÇTİĞİ BÖLGEDE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAĞINDAN DOLAYI ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACACIKTIR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100495)