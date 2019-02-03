Dikkat Elektirik Kesintisi! (03.02.2019)

MANAVGAT ve çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Manavgat'ta elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.02.2019 03:00 - 03.02.2019 06:00 saatleri arasında, ESKİ HİSAR A.HİSAR B.EVLER bölgesinde, BİNA BAKIM VE TEMİZLİĞİ TAFA AG PANOSU KESİCİ AYIRICI VE BARA BAĞLANTI NOKTALARI KONTROLÜ BAKIMI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97725)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.02.2019 09:00 - 03.02.2019 16:00 saatleri arasında, BEREKET VE HAL CİVARI bölgesinde, HAT BAKIMI AGAC KESİMİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97733)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.02.2019 09:00 - 03.02.2019 17:00 saatleri arasında, BEREKET bölgesinde, MÜTAHİT ÇALIŞMASI TESİS YENİLEME (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97741)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 03.02.2019 09:00 - 03.02.2019 17:00 saatleri arasında, KARABUCAK MH bölgesinde, MUTAYİT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97745)

ANTALYA - AKSU ilçesinde, 03.02.2019 08:00 - 03.02.2019 16:00 saatleri arasında, BARBAROS MAH SERİK CADDESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPILACAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97762)

ANTALYA - DÖŞEMEALTI ilçesinde, 03.02.2019 08:30 - 03.02.2019 15:30 saatleri arasında, YENİKÖY , ALTINKALE VE ÇIPLAKLI MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE AKDENİZ BULVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER. bölgesinde, ÇUKURÇALTI DM DE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97755)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 03.02.2019 09:30 - 03.02.2019 17:00 saatleri arasında, AZAPLAR-ABDUHRAMANLAR-ŞATIRLI-TEKKE MEVKİLER VE ÖZEL OG MÜŞTERİLERİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(97771)