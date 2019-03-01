Dikkat Elektirik Kesintisi! (01.03.2019)

ANTALYA ve çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından il merkezi ve bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Peki Manavgat'ta elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler...

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 16:00 saatleri arasında, ÇEŞME MAH. BAHÇEALAN MEVKİİ ETKİLENECEKTİR. bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AĞAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR. (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100162)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 15:00 saatleri arasında, ATATÜRK CADDESİ AHMET ÇAVUŞ CADDESİ 535 585 536 587 537 SOKAKLARI VE ÖZEL MÜŞTERİLER bölgesinde, AYIRICI XLPE BAŞLIK DEĞİŞİMİ VE DM BAKIMI YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100177)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 16:00 saatleri arasında, YEŞİLKÖY HAL KOMPLEKSİ VE ÇEVRESİ,ATATÜRK BULVARI, KANALBAŞI SK, TAVAS CAD bölgesinde, AG HAT BAKIMI VE AĞAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100190)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 01.03.2019 10:00 - 01.03.2019 16:00 saatleri arasında, FİNİKE YEŞİLYURT,ATATÜRK CAD,YENİ ÇEŞME CAD,105.SOK.GÜNDOĞDU SOK,107.SOK,YAKA SOK,İNÖNÜ SOK,202.SOK,SUSAKLI SOK,ARALIK SOK,DALMENEKİŞ SOK,FEVZİ ÇAKMAK CAD.ÖZGÜL SOK,MENEVŞELİK SOK,205,301,305,302,307,304,309,308,310,311,402,403,412,406,409,410,408,407 SOKAKLAR,HAMDİSOYDAŞ KANAL CAD,SOYDAŞLAR SOKAKLARDAKİ ABONELER YAPILACAK OLAN KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR bölgesinde, DM BAKIMI ,TEMİZLİĞİ VE HÜCRE DEĞİŞİMİ YAPILACAK () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100191)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 17:00 saatleri arasında, DÜZAĞAÇ ÇAYIR bölgesinde, MUTAHIT CALISMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100196)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 17:00 saatleri arasında, SARILAR bölgesinde, YATIRIM ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100210)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 01.03.2019 15:00 - 01.03.2019 18:00 saatleri arasında, ESKİYÖRÜK GEBİZ TEKKE(BIRKISMI)ŞATIRLI (BIRKISMI)TÖNGÜŞLÜ YUMAKLAR NEBİLER AŞAĞIÇATMA ÇATALLAR DORUMLAR AKÇAPINAR BOZDOĞAN YEŞİLVADİ DEMİRCİLER HASKIZILÖREN HASPINAR HASDÜMEN KOZAN YUKARIÇATMA BÜĞÜŞ(BIRKISMI) VEDE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI FEDENLER BİNADA (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100211)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 17:00 saatleri arasında, KIZILAĞAÇ bölgesinde, AOB HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100224)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 01.03.2019 10:00 - 01.03.2019 16:00 saatleri arasında, KUZCA MAH. BÜYÜKALAN MAH. GÖLCÜK MAH. DEREKÖY MAH. bölgesinde, KABUL YAPILACAĞINDAN (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100232)

ANTALYA - AKSU ANTALYA ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 17:00 saatleri arasında, FETTAHLI VE GAZİLER MAHALLELERİ bölgesinde, HAT BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100238)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.03.2019 14:00 - 01.03.2019 20:00 saatleri arasında, DENİZKENT DENİZYAKA VE MAHALLELERİ bölgesinde, SCADA ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100248)

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 17:00 saatleri arasında, A PAZARCI SANAYİ bölgesinde, AOB BOX DEPLASESİ () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100255)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.03.2019 08:30 - 01.03.2019 10:30 saatleri arasında, AĞULLU MAH - ANBARLAR MAH - ÇOMUCAK MAH - SARILAR MAH - GÖKÇEYAZI MAH - BELKONAK MAH - ÇERLER MAH - KILINÇLI MAH - BOĞAZCIK MAH - AHATLI MAH - UĞRAR MAH - ÇATALOLUK MAH - SİNNELİ MAH - AKÖRÜ MAH - KIZILAĞAÇ MAH - KASABA MAH - KEMER MAH - ÇEŞME MAH - DİRGENLER MAH - GÜRSU MAH - ORTABAĞ MAH - KARADAĞ MAH - DOĞANTAŞ MAH - BAYINDIR MAH - ÇUKURBAĞ MAH - PINARBAŞI MAH - DERE MAH - YENİKÖY MAH - GÖKÇEÖEREN MAH- HA bölgesinde, SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TRAFO BRANŞMAN BAĞLANTISI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100258)

ANTALYA - DEMRE ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 16:00 saatleri arasında, DEMRE KÖŞKERLER MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100274)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 16:00 saatleri arasında, KAŞ BAYINDIR MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE AGAÇ KESİMİ YAPILACAKTIR (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100281)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 16:00 saatleri arasında, OVA MAHALLESİ OVA HALİ CİVARI ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, HAT BAKIMI VE AGAÇ KESİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100286)

ANTALYA - KEMER ANTALYA ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 15:00 saatleri arasında, ASLANBUCAK CUMHURİYET CAD, 280. SOK ,277. SOK , NERGİZ SOK, 279. SOK, 275. SOK, 286. SOK ETKİLENECEKTİR bölgesinde, GENEL BAKIM ÇALIŞMASI VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100288)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 15:00 saatleri arasında, KARŞIYAKA MAH SARIKESİK CAD, GÜZELCE SOK, CAMIKIRIĞI CAD. ETKİLENECEKTİR bölgesinde, GENEL BAKIM ÇALIŞMASI VE HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100283)

ANTALYA - KORKUTELİ ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 15:00 saatleri arasında, SÖGÜTÇÜK TR1 MANAY TRAFO BÖLGESİNİN BİR BÖLÜMÜ bölgesinde, GENEL HAT BAKIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100276)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 01.03.2019 09:00 - 01.03.2019 15:00 saatleri arasında, ALACADAĞ MAH , ASARÖNÜ MAH . bölgesinde, AYIRICI DEĞİŞİMİ YAPILACAK (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100291)

ANTALYA - SERİK ilçesinde, 01.03.2019 12:00 - 01.03.2019 17:00 saatleri arasında, BÜĞÜŞ MAHALLESİ bölgesinde, BÜĞÜŞ MAHALLESİ HAT BAKIM ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100304)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 01.03.2019 13:00 - 01.03.2019 18:00 saatleri arasında, DİRGENLER MAHALLESİ YERLİ BELEN MEVKİİ bölgesinde, MÜTAAHİT ÇALIŞMASI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(100305)