Dikkat çeken 'erken seçim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "YSK'da yargıçlar varsa seçim iptali endişem yok'' diyen Kılıçdaroğlu, erken seçim sorusuna ise "Erken seçim, iktidarın ekonomik krizi sağlık yönetip yönetmediğine bağlıdır." ifadeleriyle yanıt verdi. Seçimlerde başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu. "Bursa içimde bir yaradır, biz yönetmeliydik." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanan KHK'lı adayların mazbatalarının verilmemesiyle ilgili YSK'ya çağrıda bulunarak "Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır. YSK'da yargıçlar varsa seçim iptali endişem yok'' dedi. Öte yandan 'erken seçim' sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Erken seçim, iktidarın ekonomik krizi sağlık yönetip yönetmediğine bağlıdır." dedi.