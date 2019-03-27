Dikkat! ‘Çakma’ gözlükler kör edebilir

BÜTÇEMİZE uygun olan bu gözlükler ise ticari anlamda satıcılara oldukça kâr sağlıyor. Peki, göz sağlığımız için ucuza satılan bu gözlükler uygun mu? Ultraviyole ışınlara karşı koruma filtresi olmayan güneş gözlükleri, özellikle yaz aylarında gözler için büyük tehlike oluşturuyor. İşportadan veya bakkal stantlarından alınan güneş gözlüklerinin koruyuculuk özelliği olmadığı gibi, gözlere yarardan çok zarar veriyor. Her güneş gözlüğü ultraviyole ışını tutmadığı gibi, gözlüklerin belirli bir standardı ve kalite belgesi olması şart. 25 Metrelik Yol üzerinde 20 yıldır alanında uzman Gold Gözlük’ün işletmecisi Yavuz Avsallı, sahte gözlüklerin kör edebileceğini söyleyerek, gözlük kullanımına dair kayda değer bilgiler verdi.

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