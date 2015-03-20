Dikkat! Bugün sakın bunu yapmayın

GÜNEŞ tutulması için geri sayım başladı. Türkiye’den de izlenebilecek olan güneş tutulmasının bugün saat 9.40’da başlayıp 13.50’ye kadar sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, güneş tutulması sırasında akıllı telefonlardan çekilen selfie'lerin körlük riski yaratabileceği uyarısında bulundu

2015 yılının en önemli gök olaylarından tam güneş tutulması, 20 Mart’ta gece gündüze eşitken yaşanacak. Türkiye’den parçalı gözlenecek tutulma saat 09.40’ta başlayıp 13.50’ye kadar sürecek. Tutulma, en iyi Grönland, İzlanda, Kuzey Avrupa ülkelerinde izlenebilecek.

Bu yıl biri tam, biri parçalı olmak üzere 2 güneş tutulması, 2 de tam ay tutulması şeklinde 4 önemli gök olayı yaşanacak. Kuzey Avrupa’da tam yaşanacak tutulma, Türkiye’de ise Ay Güneş’in yaklaşık yüzde 40’ını kapatmış halde gözlenecek.

TÜRKİYE’DE HİLAL GÖRÜNÜMLÜ OLACAK

Ay’ın Güneş ve Dünya arasına girerek açısal büyüklüğüyle Güneş’i örtmesiyle oluşacak tutulmaya ilişkin bilgi veren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, "20 Mart’taki tutulmayı Türkiye’den tam göremeyeceğiz. Avrupa’nın kuzey bölgelerinde tam tutulma görülebilecek. Tam tutulmayı Türkiye’de 1999 ve 2006’da izlemiştik. Türkiye’den kısmi görünecek, bir hilal gibi" dedi.

ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYIN

Güneş’e doğrudan çıplak gözle bakılmaması uyarısında bulunan Prof. Dr. Kırbıyık, "Ya güneş gözlüğü, ya da isli cam veya özel gözlüklerle bakılsın ki ultraviyole ışın bakımından gözler zarar görmesin. Astronomlar için de halkımız için de heyecan verici bir olay. Tam tutulmalarda Güneş’in dış bölgelerini inceleme fırsatımız da olur. Fiziğini anlamaya çalışırız" dedi.

İŞTE İL İL SAATLER

Tutulma başlangıcının ilk başlayacağı il İzmir. Saat 10.48'de İzmir'de başlayacak tutulma sırasıyla Bodrum, Marmaris, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum şeklinde doğuya ilerledikçe dakika dakika artacak. Tutulmanın en heyecan verici anı tutulma ortası ise İzmir'de saat 11.51'de gerçekleşecek. Tutulma ortası İstanbul'da saat 11.57, Bursa'da saat 11.56, Denizli'de saat 11.54, Eskişehir'de saat 11.59, Antalya'da saat 11.56, Ankara'da saat 12.03, Konya'da saat 11.02, Mersin'de saat 12.03, Kayseri'de saat 12.07, Samsun'da saat 12.11, Adana'da saat 12.05, Gaziantep'te saat 12.09, Malatya'da saat 12.12, Diyarbakır'da saat 12.15 ve Erzurum'da saat 12.18'de yaşanacak.

UZMANLARDAN UYARI: SELFİE ÇEKİNMEYİN

Güneş tutulması sırasında akıllı telefonlardan çekilen selfie'lerin körlük riski yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere Göz Doktorları Koleji'nden yapılan açıklamada, güneş tutulması sırasında güneşe doğrudan bakılmaması gerektiği sadece fotoğraf çekme sırasında bakılmasının gözün gerisinde çok ciddi zararlara yol açabileceği belirtildi.

Uzmanlar güneşe doğrudan bakmak yerine güneş gözlüğü ve isli cam ile bakılması gerektiği tavsiyesinde bulundular.

Klinik Danışmanı Dr. Susan Blakeney, çıplak gözle güneşe asla doğrudan bakılmaması gerektiğini belirterek güneşten gelebilecek çok güçlü radyasyon ışınlarının retinada yanıklara yol açabileceğini söyledi.

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesiyle gerçekleşiyor.

GÖZLEM ETKİNLİKLERİ

Tam tutulmanın kısmi yaşanacağı Türkiye’de, Antalya ve İzmir’de gözlem etkinlikleri yapılacak. Antalya’da TUG’un Akdeniz Üniversitesi’ndeki merkezinde, İzmir’de ise Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nce 10.00-13.00 saatleri arasında Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gözlem yapılacak.

Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, tutulmanın Türkiye’deki birçok ilden nasıl görüneceğine ilişkin de bir görsel hazırladı. Görsele göre tutulma ortasında Türkiye’nin hemen her ilinde Güneş’in yaklaşık yarısı Ay’ın gölgesinde kalacak ve hilal görünümüne kavuşacak. Tutulmanın Dünya’da en yoğun yaşanacağı ülke ve bölgeler de bir haritayla gösterildi.