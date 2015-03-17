Dikkat! Antalya'da don uyarısı

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya'nın iç kesimleri için bu geceden itibaren pazar gününe kadar zirai don uyarısı yaptı

ANTALYA Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Antalya'nın iç kesimleri için bu geceden itibaren pazar gününe kadar zirai don uyarısı yaptı. Zirai faaliyetlerin başladığı, meyve ağaçlarının tomurcuklandığı ve çiçeklendiği Göller Yöresi ile kentin iç kesimlerinde (Elmalı ve Korkuteli ilçeleri) bu geceden pazar gününe kadar hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don beklendiği ifade edildi. Açıklamada, "Başta meyve ve sebze üreticilerimiz, seracılarımız olmak üzere zirai faaliyette bulunan çiftçilerimizin, tahmin edilen zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.



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