Dikkat! Alanya'da su kesintisi uyarısı

"Pompa istasyonunda çalışma yapılacağından dolayı 21 Mart Çarşamba (yarın) saat 10.00 - 16.00 arasında Cikcilli Mahallesinin tamamında, Fığla Mahallesinin ise çevreyolu altında bulunan mevkilerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur."

ASAT 'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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