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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Dikkat! Alanya'da su kesintisi uyarısı

Alanya'da yapılan çalışmalar nedeniyle 2 mahallede su kesintisi yaşanacağı bildirildi

Dikkat! Alanya'da su kesintisi uyarısı

Alanya'da yapılan çalışmalar nedeniyle 2 mahallede su kesintisi yaşanacağı bildirildi

20 Mart 2018 Salı 16:15
Dikkat! Alanya'da su kesintisi uyarısı
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ASAT'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Pompa istasyonunda çalışma yapılacağından dolayı 21 Mart Çarşamba (yarın) saat 10.00 - 16.00 arasında Cikcilli Mahallesinin tamamında, Fığla Mahallesinin ise çevreyolu altında bulunan mevkilerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur."

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Son Güncelleme: 20.03.2018 16:40
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSu KesintisiUyarı
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duyuru şart 2018-03-20 17:48:04

duyuru şart.............

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