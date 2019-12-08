Dikkat! Alanya'da o mahallelerde elektrikler kesilecek

AÇIKLAMA AEDAŞ'tan geldi. AEDAŞ'ın internet sitesinden yapılan duyurda, "9 Aralık saat 00.00 - 08.00 arasında Akçatı Mahallesi, Baraj Sokak, Alacami̇, Bıçakçı; Gümüşkavak Mahallesi, Kök Oluk, Canlan, Şerefli̇; Kestel Mahallesi, Bük Caddesi, Tekehasanlar Sokak, Kestel Regi̇latör, Kuzyaka, Uzunöz, Yalçi Armutlu, Üzümlü bölgesinde periyodik bakım (846192) sebebiyle, 9 Aralık saat 09.00 - 17.00 arasında, Aliefendi bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır." denildi.