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Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi! İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler

AKEDAŞ Alanya Bölge Koordinatörlüğü tarafından tesis ve arıza bakım onarım çalışması kapsamında bir dizi enerji kesintisi uygulanacak

Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi! İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler

AKEDAŞ Alanya Bölge Koordinatörlüğü tarafından tesis ve arıza bakım onarım çalışması kapsamında bir dizi enerji kesintisi uygulanacak

25 Mart 2015 Çarşamba 07:03
Dikkat Alanya'da elektrik kesintisi! İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler
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AKEDAŞ Alanya Bölge Koordinatörlüğü tarafından tesis ve arıza bakım onarım çalışması kapsamında bir dizi enerji kesintisi uygulanacak. Akdeniz EDAŞ'tan yapılan açıklamada "Bugün ve yarın 08.30-18.00 saatleri arasında ise Obagöl Fatih Caddesi, 15, 17, 20, 24, 26. sokaklar etkilenecek. Çalışmaların erken bitmesi halinde, hatlara belirtilen saatten önce enerji verilebileceği gibi, hava muhalefeti veya başka nedenlerle çalışmadan vazgeçilmesi halinde hatlarda enerji mevcut olacağından, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dendi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 09:18
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